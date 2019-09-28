شكرا لقرائتكم حسام البدرى يرفض مواجهة الأرجنتين والبرازيل وديا فى نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين وديا فى نوفمبر المقبل، وديا فى السعودية. وأرجع المدير الفنى للمنتخب رفضه إلى أن هذا الموعد يتعارض مع مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون. وكان البدرى رفض عرضين لمواجهة البرازيل والأرجنتين وديا خلال اكتوبر الجارى، مفضلا مواجهة منتخبات افريقية استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا. وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وجه الدعوة لمنتخب مصر لمواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين على هامش موسم الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

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