شكرا لقرائتكم الأهلى يستقبل الزمالك ببرج العرب قبل مواجهتى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك بأحد فنادق برج العرب الذى يقيم فيه الفريقين خلال الفترة الحالية لخوض مباراتى كانو سبورت الغيني، وجينيراسيون السنغالى على التوالي. ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت، كما يستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. Advertisements ومن المقرر أن يصل الزمالك الى برج العرب فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بينما يقيم الأهلى هناك حاليا وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة للفريق بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وسبق وأن أقاما الفريقين بنفس الفندق قبل مواجهة القمة مباشرة.

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