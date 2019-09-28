شكرا لقرائتكم شاهد.. محتوى شكوى جينيراسيون ضد الزمالك المُرسل لـ"الكاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على الفيديو الذى سجله مسئولى جينيراسيون فوت السنغالى لإرساله إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن عدم وجود حجز لهم من قبل الزمالك لخوض مرانا على ستاد بتروسبورت.

وتواصل مسئولو جينيراسيون فوت من خلال أمن الاستاد البترولى مع وليد الشاذلى مسئول النشاط الرياضى فى بتروسبورت وتم الاستفسار منه عبر الهاتف حول أسباب منعهم من دخول الملعب وأكد لهم إنه لا يوجد حجزا من قبل الزمالك لهم لخوض ذلك مرانا فى الاستاد وسجل مسئولو جينيراسيون فوت، الواقعة وقالوا إن الخطاب الذى وصلهم وهم فى السنغال يفيد بإقامة اللقاء فى بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

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وجاء ذلك الفيديو الذى سجله مسئولو جينيراسيون فوت لتقديم شكوى إلى الكاف ولكن تدخل الاتحاد المصرى لكرة القدم فى المسألة وحصل على خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية وإقامة المباراة غدا الأحد فى برج العرب بدلا من اليوم السبت فى بتروسبورت حيث حدثت اتصالات مكثفة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لحل الأزمة، وهو ما حدث مؤخرا وتم إبلاغ بعثة بطل السنغال بقرار نقل المباراة حتى تتوجه إلى الاسكندرية.

وتواجدت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لرغبتهم فى خوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك واستقبل مسئولو ملعب بتروسبورت، بعثة الفريق السنغالى وأكدوا لهم إن عدم وجود حجزاً لهم من قبل الزمالك من أجل خوض المران على الملعب الرئيسى بالاستاد بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذى يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالى لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالى.

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك بعد ذلك إن الكاف أخطر مسئولى النادى السنغالى بنقل اللقاء بشكل رسمى وكذلك النادى الأبيض الذى قام بدوره بحجز فندق لإقامة الفريق السنغالى فى برج العرب.