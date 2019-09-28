شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر رئيسا لجهاز الكرة فى "بروسيا مصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عُين الإعلامي إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق رئيسا لجهاز الكرة بنادى "بروسيا مصر"، وذلك للإشراف الفريق بعد وضع خطة طموحه للصعود بالنادي الي الدوري الممتاز خلال مدة من 4 إلي 6 سنوات من الآن.

وقال الشاطر أن مالك النادي النائب محمود خميس وفر كل الإمكانيات من أجل صعود الفريق للدوري الممتاز بضم جهاز فني علي أعلي مستوي ولاعبين مميزين قادرين علي الصعود بالفريق، كما أننا لدينا مشروع ضخم نسعى لتطبيقه لاكتشاف المواهب في جميع المراحل الناشئين وتقديمها للمنتخبات الوطنيه وتسويقها خارحيا لتكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا مصر استعداداته الجادة للمشاركة في دوري القسم الرابع بمنطقة الشرقية لأول مرة في تاريخه هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني طارق عمر.

ويستعد الفريق بكل قوة للصعود للقسم الثالث هذا الموسم لتحقيق حلم ورؤية مجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات للصعود إلي الدوري الممتاز خلال 4 مواسم من الآن بدعم من النائب محمود خميس مالك النادي.