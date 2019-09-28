شكرا لقرائتكم ماذا قال مدرب الأهلى عن عدم ثبات التشكيل ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد السويسري رينيه فايلر على الإنتقاد الموجه له بعدم تثبيت تشكيل فريقه، وخوض كل مباراة بتشكيل مغاير عن المباراة التي سبقتها وهو ما ظهر منذ توليه المسئولية سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. Advertisements وكشف فايلر لمعاونيه أنه حالياً فى مرحلة تجربة اللاعبين قبل أن يكون الإعتماد على 15 لاعباً ،سيتم اختيار منهم التشكيلة الأساسية خلال المرحلة المقبلة،أكد فايلر أنه يُخطط لتثبيت التشكيل بعد 3 مباريات من الأن، خاصة وأنه وضع يده على معظم عناصر التشكيل الأساسي، خاصة على مستوى خط الظهر ولاعبي الوسط فيما لازالت المفاضلة فى خط الهجوم بين عدد من اللاعبين. ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر اقامتها غداً السبت والتي تأتى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال مدرب الأهلى عن عدم ثبات التشكيل ؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.