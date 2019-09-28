شكرا لقرائتكم فايلر يطلب فيديوهات لـ سعد سمير ومحمد محمود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير بالفيديو يتضمن أجزاء من مشاركة الثنائي سعد سمير ومحمد محمود في المباريات بعد عودتهم من الإصابة.

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ويرغب فايلر في الوقوف على مستوي الثنائي خاصة وإنهم مصابين من قبل توليه المسئولية نظرا لرغبته في دخولهم الحسابات الفنية للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وتعرض الثنائي سعد سمير ومحمد محمود لقطع في الرباط الصليبي ما تسبب في غيابهم عن تدريبات ومباريات الأهلي لمدة طويلة قبل أن يعلن الجهاز الطبي تعافيهم التام من الإصابة.