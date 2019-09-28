اتحاد جدة يقفز إلى المركز الثامن بفوز مثير على الشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف اتحاد جدة فوزًا ثميناً من أرض مضيفه الشباب 2 - 1، يوم الجمعة، في منافسات المرحلة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق إيمليانو فيكيو، قبل أن يضيف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة 80، سجل عبد الله الحمدان هدف تقليص الفارق للشباب.
ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط ليقفز إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز العاشر.
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