«فيفا»: «ذابيست» نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه لم يكن هناك أي تزوير في توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم «ذابيست»، مشدداً على نزاهة عملية التصويت.

وقال«فيفا» في بيان «لقد خاب أمل الفيفا لرؤية عدد من التقارير في وسائل الإعلام تشكك في نزاهة عملية التصويت للجوائز، هذه التقارير غير عادلة ومضللة».

وكان خوان باريرا قائد نيكاراجوا قال إنه لم يدل بصوته من الأساس، فيما نشر«فيفا» أنه صوت لميسي، في حين قال الكرواتي لوجاروسيتش مدرب منتخب السودان، إنه صوت لمحمد صلاح في المقام الأول ثم ماني ثم مبابي، بينما سجل«فيفا» تصويته لميسي أولاً، ثم فان دايك وماني.