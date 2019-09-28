بداية متعثرة لمنتخب «التراب» في بطولة آسيا للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر المنتخب الكازاخستاني اليوم الافتتاحي من بطولة آسيا لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» المقامة حالياً بمدينة الماتى الكازاخستانية، بعد أن غرد منفرداً في الصدارة خارج السرب محققاً رصيداً قدره 209 أطباق في نهاية الجولة الثالثة.

واحتل المركز الثاني منتخب الكويت برصيد 204 أطباق، ثم حل منتخب لبنان ثالثاً برصيد 201 طبق، ثم منتخب سلطنة عمان برصيد 200 طبق، بينما جاءت بداية منتخب الإمارات متعثرة وحقق رصيداً قدره 195 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي، فقد تصدر الرماة الرجال الرامي العماني سعيد الخاطري، وحقق 70 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وتساوى مع خمسة رماة في نفس الرصيد وهم الصيني هي ديونج واللبناني مروان عبداللطيف والكويتي ناصر المقلد والكازاخستاني فيكتور ومواطنه أندريه، وتساوى في رصيد 69 طبقاً أربعة رماة، هم: الكويتي عبدالرحمن الفيحان ومواطنه خالد المضف وتايلاندي وياباني، وستستكمل باقي جولات البطولة اليوم السبت «الجولتين الرابعة والخامسة» بعدها يتأهل أفضل ستة رماة في الجولات الخمس مجتمعة.

أما نتائج رماة الإمارات في نهاية الجولات الثلاث، فلم تكن في حجم الطموحات، ولا توجد مبررات؛ حيث حقق كل من: حمد بن مجرن وعبدالله بوهليبه 66 طبقاً وحقق ظاهر العرياني 63 طبقاً، والأمل في أن يعض رماتنا بالنواجذ على كل طبق لتجميل الصورة اليوم وتحقيق أفضل نتيجة لتحسين موقع كل رام على حدة في الفردي، ومن ثم موقع الفريق بين الدول المشاركة.

وعلى صعيد السيدات، فقد حصد منتخب سيدات الصين الميدالية الذهبية برصيد 331 طبقاً وتلاه في المركز الثاني فريق كازاخستان برصيد 324 طبقاً ونال الميدالية الفضية، فيما حل ثالثاً ونال الميدالية البرونزية فريق سيدات الكويت محققاً 308 أطباق.

وفي بطولة الجائزة الكبرى، فازت الرامية الصينية ليوينجزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومبلغ 3 آلاف دولار أمريكي، وفازت اللبنانية ري باسيل صاحبة المركز الثاني بالميدالية الفضية ومبلغ ألفي دولار، ونالت الصينية زهانج الميدالية البرونزية ومبلغ ألف دولار.

وفازت شابات الصين- أيضاً- بالميدالية الذهبية وبرصيد 297 طبقاً ونالت شابات الهند الميدالية الفضية برصيد 287 طبقاً فيما نالت كازاخستان الميدالية البرونزية برصيد 259 طبقاً.