«الشارقة للفروسية» يفتتح مركز المعالجة المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، أمس الأول، مركز المعالجة المائية للياقة وإعادة التأهيل للخيول.

والمركز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقدم خدمة تطوير كفاءة الخيول وعلاجها، عبر استخدام أحدث الأجهزة المتطورة بقدرة استيعابية تفوق ال 10 خيول في الساعة على مساحة 2500 متر مربع.

وشهد الافتتاح فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، والمدربان مصبح المهيري وحسن بن علي وعدد من الملاك والمهتمين.

ويقدم المركز خدمة العلاج الطبيعي للخيول عبر طاقم مرخص ومؤهل في تكامل وتنسيق تام مع مستشفى الشارقة للخيول.

وتتضمن خدمات المركز، جهاز المشي المدعم بالماء المالح، الممشى المائي، سبا الخيول بالماء المالح، المعالجة بالليزر باستخدام أجهزة مالتي ريدينس، المساج الرياضي للخيول، التصوير الحراري لإيجاد مناطق الالتهابات ومتابعة تطورها، المساج الإلكتروني، الكهرومغناطيسي باستخدام أجهزة أكتيفو ميد، المعالجة الحرارية بالأشعة فوق الحمراء - سولاريوم، تقديم أنظمة تغذية سليمة متطابقة مع التمرين، تصوير حراري لمناطق الضغط في السرج، والمساعدة في اختيار السرج السليم.