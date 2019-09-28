شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي العاصمة» وحداوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى الوحدة ديربي العاصمة مع جاره وضيفه الجزيرة لصالحه 3-2، في قمة مثيرة بينهما في ختام المرحلة الثانية من دوري الخليج العربي.

وصعد شباب الأهلي إلى الصدارة، وتابع نتائجه الكبيرة بفوزه على ضيفه الفجيرة 5-1، ليتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشارقة حامل اللقب والعين. وحصد الصاعدان خورفكان وحتا أول نقطتين بالتعادل 1-1.

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