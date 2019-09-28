النصر يتجه إلى إقالة زاناردي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يتجه النصر إلى إقالة مدربه البرازيلي كايو زاناردي وذلك بعد الخسارة التي تلقاها «العميد» أول أمس أمام عجمان 1-3.

وكان زاناردي تولى تدريب النصر في ديسمبر/كانون الأول 2018 بصفة موقتة بديلاً ليوفانوفيتش، ثم بديلاً لخوسيه رينات في إبريل/ نيسان 2019، قبل أن يتم تعيينه بصفة نهائية ولمدة موسمين بعد النتائج اللافتة التي حققها.

وشكل الحديث عن إقالة زاناردي بعد مرور مباراتين من الموسم فقط مفاجأة للمدرب البرازيلي، الذي أكد أنه لايعرف شيئاً عن الإقالة، وذلك بعدما قاد التدريبات أمس بشكل اعتيادي.

وعلم «الخليج الرياضي» ان قرار الإقالة قد صدر من الإدارة، على ان يكون الإعلان الرسمي بعد نيل موافقة القيادات العليا في النادي، وتفيد الأخبار ان الهولندي كايزر مدرب نادي الجزيرة السابق، والكرواتي كرونوسلاف جوريتش مدرب بني ياس السابق، أبرز المرشحين لقيادة «العميد» خلال الفترة المقبلة.