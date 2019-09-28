الأريام يدشن الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ينطلق اليوم سباق الأريام للمحامل الشراعية، فئة 43 قدماً بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والسباق هو الأول لهذه الفئة في الموسم، ويشارك من خلاله 100 محمل شراعي بمجموع 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

وتبدأ ضربة البداية عند الواحدة والنصف ظهراً من أعالي جزيرة الأريام في أبوظبي، وتتواصل المنافسة لمسافة 25 ميلاً بحرياً وصولاً لمنصة التتويج، بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة.

وخصص أبوظبي للشراع 4 ملايين درهم جوائز للفائزين والمشاركين في السباق، ومن المقرر أن تخضع المحامل المشاركة لفحص فني شامل عقب نهاية المنافسات مباشرة للتأكد من الالتزام بالقياسات الفنية المحددة لهذه الفئة.

وكان النادي، قد أغلق باب التسجيل للمشاركة، أمس الأول، بعد فتحه لمدة أسبوع كامل، وشهدت الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات بين «أبوظبي للشراع» والجهات الداعمة والمشاركة في التنظيم استعداداً لتنظيم سباق مميز في انطلاقة الموسم.

ومن جانبه، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من جانب البحارة، الأمر الذي يعكس مدى عشق أهل البحر لتراثهم، وطالب المشاركين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمحامل، مشيراً إلى أن هناك فحصاً فنياً شاملاً، سيتم بعده حذف نتائج المخالفين في حال تواجدوا.

وأضاف: «خصص النادي أربعة ملايين درهم جوائز مالية وهو رقم كبير بكل المقاييس بهدف تحفيز البحارة على المشاركة أولاً وعلى القتال من أجل الفوز ثانياً وإيجاد روح تنافسية قوية تليق بحجم السباق ومكانته».

وجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للسباق ودعم سموه للنادي، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة السباق الذي يعد واحداً من السباقات المهمة.