بنات الإمارات يحلقن بالذهب في ثاني أيام بطولة التسامح للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والتشجيع المتواصل، انطلقت أمس، منافسات اليوم الثاني من بطولة التسامح للجوجيتسو، والتي خصصت للبنات من سن 10-18 عاماً، مثلن أكثر من 35 دولة وأكثر من 88 نادياً في الصالة الرياضية لجامعة الإمارات بمدينة العين، وشهدت المنافسات تألقاً لافتاً لبنات الإمارات، وعزيمة وتصميماً وجدارة بتحقيق الانتصارات.

وعكست المنافسات، مشهداً رائعاً جمع مئات اللاعبات المواطنات والمقيمات من فئات الأحزمة المختلفة ضمن أجواء من التسامح والمحبة ونزالات لا تخلو من القوة في هذه البطولة التي تحتفي بعام التسامح.

وحضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبحضور محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمالية لدى الاتحاد.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة التسامح، أتاحت التعرف إلى مجموعة جديدة من المواهب الناشئة والصاعدة في الدولة من بنات الإمارات اللاتي سيشكلن نواة منتخب المستقبل للجوجيتسو.

وقال الظاهري: «توقعنا أن تحظى بطولة التسامح للجوجيتسو بإقبال كبير، إلا أن الزخم الذي شهدناه فاق جميع التوقعات، وهذا النجاح هو نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل القيادة الحكيمة، وجهود فريق عمل الاتحاد في ترجمة هذا الدعم على أرض الواقع».

وأضاف: «قدمت بطولة التسامح في بلد المحبة والتسامح والسلام، نموذجاً فريداً لما يمكن أن تتمتع به بنات الإمارات من التزام وإصرار وصبر لتحقيق الإنجازات وتبوء الصدارة والريادة في شتى المناسبات».

وقالت سميرة مرشد الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن ثقافة الجوجيتسو وقيمة التسامح تلتقيان في أوجه عدة، فكلاهما ينعكس على المجتمع بالعديد من الفوائد، والتأثير الإيجابي على شخصية الإنسان.

وأضافت أن ما نراه اليوم من نجاح تنظيمي مذهل وحضور على أعلى مستوى على صعيد اللاعبين والجمهور، نستطيع أن نؤكد أن رياضة الجوجيتسو، أصبحت تمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في الدولة وخارجها انطلاقاً من دولة الإمارات موطن اللعبة.

وقالت اللاعبة حمدة محمد با مدهف- حزام أزرق من نادي الجزيرة والحاصلة على الميدالية الذهبية عن وزن 40 كجم: إن الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة التسامح يمثل إنجازاً رائعاً على الصعيد الشخصي، وخطوة في مشوار لا يزال طويلاً في مسيرتي، وأضافت: «سعدت بروعة التنظيم وأجواء المنافسة؛ حيث لا يمكن التمييز بينها وبين البطولات الكبرى وهو أمر ليس بجديد على اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي عودنا دائماً على الإبداع والتميز وتوفير الدعم اللامحدود للاعبين».

ومن جانبها قالت اللاعبة حمدة يوسف الكلباني من نادي بني ياس الفائزة بذهبية وزن 63 كجم: إن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود والتدريب المتواصل، والعمل الجاد مع طاقم التدريب ذي الكفاءة العالية الذي يحرص على إعدادنا بالشكل الأمثل لمثل هذه البطولات، المشوار لا يزال طويلاً، لكن من دون أدنى شك، ساعدتني بطولة التسامح على النظر بعيداً والثقة بتحقيق ما هو مهم جداً في المرحلة القادمة، وخصوصاً التتويج في بطولة العالم القادمة في نوفمبر، والتي تستضيفها العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وتمكنت فتيات نادي العين للجوجيتسو من تحقيق المركز الأول في منافسات أمس، بعد حصولهن على 940 نقطة، فيما حلت فتيات نادي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 886 نقطة، وفتيات نادي عجمان في المركز الثالث برصيد 843 نقطة. وعلى صعيد المدارس، حلت مدرسة الشيم للبنات بالعين في المركز الأول برصيد 190 نقطة.

وأشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكات الاستراتيجية المتينة التي تحظى بها بطولات الجوجيتسو المحلية والدولية، ومنها بطولة التسامح للجوجيتسو، والتي تمثل مختلف القطاعات، ما يؤكد احتضان المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه لهذه الرياضة.