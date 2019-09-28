شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على «أنشطة ما بعد المدرسة» في مجمع دبي ستارز الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مجمع دبي ستارز الرياضي، إقبالاً من طلبة المدارس على الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يستضيفها مجمع دبي ستارز الرياضي بالتنسيق مع المدارس وبالتعاون مع الأكاديميات المعتمدة التي تقدم خدماتها الرياضية في دبي.

وصمم مجمع دبي ستارز الرياضي، برامج تدريب وأنشطة ترفيهية رياضية في ألعاب رياضية متنوعة منها كرة القدم بالتعاون مع الأكاديمية الفرنسية لكرة القدم وأكاديمية ستار لكرة القدم، حيث تقدم كل أكاديمية أسلوبها الخاص في التدريب، وقد اختار مجمع دبي ستارز الرياضي التعاون مع أكثر من أكاديمية، وذلك مراعاة للتنوع ولتقديم الأفضل لكل طالب.

كما يتعاون مجمع دبي ستارز الرياضي مع العديد من الأكاديميات الأخرى، لتنفيذ برنامج الأنشطة الرياضية بعد المدرسة في العديد من الألعاب الرياضية الأخرى منها تنس الريشة والتنس الأرضي وكرة السلة والكرة الطائرة والجمباز وأنشطة الدفاع عن النفس المختلفة مثل الكاراتيه والكونغ فو والكيك بوكسينغ وحتى أنشطة التزلج، ويشرف مجمع دبي ستارز الرياضي وبالتنسيق مع المدارس في دبي على برامج رياضية للطلاب، وذلك لدعم حياة نشيطة وصحية لطلبة المدارس في دبي.

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