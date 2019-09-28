الكعبي بطل سباق الحمرية المشترك للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح «اتحاد الإمارات للدراجات»، أمس، في إمارة الشارقة، موسمه الرياضي الجديد (2019-2020)؛ حيث أقيم سباق الفردي العام المشترك لفئات الشباب والكبار والهواة المواطنين لمسافة 75كم على شكل 5 دورات، وشارك في السباق 96 دراجاً يمثلون أندية الدولة والهواة المواطنين.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي: في فئة الكبار، استطاع دراجو نادي شباب الأهلي السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث فاز بالمركز الأول الدراج سيف معيوف الكعبي بزمن وقدره ساعة و41 دقيقة و40 ثانية، وبمعدل سرعة بلغت 37،44كلم الساعة، ونال زميله محمد يوسف المنصوري المركز الثاني، وحاز دراج شباب الأهلي خالد معيوف المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، استطاع دراجو منتخب الإمارات لفئة الشباب السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث استطاع الدراج عبد الله جاسم سيف الفوز بالمركز الأول، ونال المركز الثاني الدراج راشد المنصوري، وحاز المركز الثالث الدراج علي حميد محراب.

وفي فئة الهواة المواطنين، استطاع دراج فريق «اس بي اتش» حمد الصابري الفوز بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني دراج فريق «ترك» راشد محمد إبراهيم، وحاز زميله من فريق «ترك» محمد موسى البلوشي المركز الثالث.

جاء السباق قوياً ومثّل خير بداية للموسم الجديد؛ حيث اتسم بالندية طوال دوراته وبمستوى يفوق كل التوقعات، مما يبشر بالخير ويرجع ذلك إلى الاستعدادات الجيدة لكافة الأندية التي اهتمت بشكل واضح بإعداد اللاعبين، كما ساهم في تميز السباق افتتاح المستوى الجيد لنجوم منتخبي الكبار والشباب الذين شاركوا ضمن فرق الأندية.

وفي نهاية السباق، قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتتويج وتهنئة الفائزين بالسباق، وأشاد الزرعوني بالمستوى المتطور والمنافسة القوية والروح الطيبة بين اللاعبين، معرباً عن سعادته بالبداية المشجعة والرائعة لسباقات الموسم، متمنياً التوفيق لكافة اللاعبين.