الوصل يفاوض المدافع الحمادي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس دخل نادي الوصل في مفاوضات جدية للتعاقد مع مدافع الظفرة السابق حمد الحمادي (28 سنة) لضمه إلى صفوف الفريق، لسد النقص الدفاعي، بعد إصابة عبدالرحمن علي أمام النصر، وخالد سبيل أمام العين.

وكان المدرب ريجيكامب طالب الإدارة بضرورة التعاقد سريعاً مع مدافع لسد النقص في الخط الخلفي.

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