«خورفكان للمعاقين» يدشّن مقره الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

دشّن نادي خورفكان للمعاقين مقره الجديد الذي تم إنشاؤه على أحدث المواصفات العالمية، وقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة لاهتمامه المتواصل بذوي الإعاقة وتسخير كل السبل الكفيلة، لأداء دورهم واندماجهم في المجتمع، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس بالمقر الجديد برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي، وبحضور محمد عبدالرحمن القواضي نائب الرئيس، وأحمد حسن القاضي، أمين السر العام، وخليل محمد المنصوري المدير المالي، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية واللجنة الإعلامية، ومحمد أحمد عبيد الكندي، رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى إبراهيم محمد النقبي، رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر وراشد سعيد النقبي، عضو مجلس الإدارة وعائشة الحمودي رئيسة لجنة الفتيات.

ووجه بني رشيد ببذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لاستقطاب رياضيين وأبطال من ذوي الإعاقة وخلق نوع من المنافسة المشروعة بين اللاعبين خاصة بعد توفير الإمكانات والملاعب الرياضية ذات المستوى العالمي.

ويضم المبنى الجديد صالة مغلقة للألعاب الرياضية ملحقاً بها جميع الخدمات والمرافق والمدرجات ومطابقة للمقاييس الدولية، بجانب وحدة العلاج الطبيعي وقاعة مسرح مزودة بكافة الأساسيات، بالإضافة إلى مضمار لألعاب القوى بمقاييس دولية بطول 400 متر وموقف للسيارات ومبنى إدارة النادي.