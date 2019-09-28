الهلال يفوز بـ «النيران الصديقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل الهلال الانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي بعد فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 في افتتاح الجولة الخامسة رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، بينما بقي التعاون برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

يدين أزرق العاصمة الذي خاض المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بانتصاره لمتوسط ميدان التعاون ريان الموسى الذي وجه الكرة بالخطأ لمرمى حارسه كاسيو في الدقيقة 68 عندما كانت النتيجة 1-1، بعدما افتتح التعاون التسجيل عبر سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة، إلا أن الهلال عاد للمباراة سريعاً برأسية السوري عمر خربين في الدقيقة 9.

واعتبر الروماني رازفان مدرب الهلال انتصار فريقه أمراً رائعاً، وقال بعد المباراة «حققنا انتصاراً بعد مباراة صعبة، لدينا استراتيجية خاصة للتعامل مع المباريات،الهدف أن يكون أكبر قدر من اللاعبين جاهزين للمهمات المنوطة بهم».