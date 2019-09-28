«أبيض الصالات» يتابع تحضيراته لبطولة آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات على ضيفه طاجيكستان 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الحمرية ضمن استعدادات «الأبيض» للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة آسيا 2020 والتي شهدت تألق الحارس طاهر ناصر.

وسجل هدفي «الأبيض» طارق أمان(36) وعبدالله الخمري في آخر 4 دقائق، ويواصل المنتخب مبارياته الودية، حيث يلتقي اليوم وغداً مع منتخب قرغيزستان،ثم منتخب مصر يوم 9 و10 أكتوبر/ تشرين الأول القادم وبعدها يغادر للانتظام في معسكر مغلق للبحرين لمدة أسبوع قبل انطلاقة التصفيات بمواجهة منتخبات البحرين والكويت والعراق وفلسطين.

وأشاد عبدالله حسن الدرمكي مدير منتخب الصالات بمستوى «الأبيض» وقال «نطمح للأفضل وثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي كبيرة، فقد لعبنا بصورة مرضية أمام منتخب طاجيكستان، ولكننا نطمح إلى الأفضل في الفترة القادمة».

وأشاد الدرمكي بروح اللاعبين وحرصهم على تقديم الأفضل، وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني.