شكرا لقرائتكم خبر عن سامباولي يطلب تعويضاً من تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أن مدرب منتخبه السابق الأرجنتيني خورخي سامباولي يقاضيه قانونياً، ويطالبه بتعويض بقيمة 4,8 مليون دولار.

وخلال إشرافه على «لا روخا» بين 2012 و2016، قاد الأرجنتيني خورخي سامباولي (59 عاماً) منتخب تشيلي إلى إحراز لقب كوبا أمريكا 2015.

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