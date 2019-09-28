فضية وبرونزية للإمارات في «عربية الجولف»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت منتخبات المغرب كؤوس وميداليات الذهب بتتويجها بالمركز الأول في منافسات الشباب والناشئين والأشبال، بينما ذهبت كأس وميداليات الذهب لبطولة فتيات تونس، في ختام البطولة العربية للمراحل السنية في القاهرة.

وكان للإمارات نصيب من الميداليات،بفوز منتخب بنات الإمارات بالميدالية الفضية عبر اللاعبات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي،ونال منتخب الأشبال المكون من الشقيقين راشد وسلطان عصام الجسمي وعبدالله السويدي البرونزية،كما حلت الإمارات رابعة في فئة الشباب.

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