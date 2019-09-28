«رهف» تحلق بناموس الأبكار.. و«مراد» أول الجعدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، أمس، منافسات سباق التأهيل لموسم سباقات الهجن 2019-2020 وللأسبوع الرابع على التوالي، إذ أقيمت 14 شوطاً لسن الثنايا ولمسافة 5 كلم بالميدان الجنوبي وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن بالدولة.

وحلقت «رهف» لجابر صالح بن نصرة العامري بناموس أول أشواط الثنايا للجماعة بعدما حققت صدارة شوط الثنايا الأبكار المحليات بزمن قدره 7:39:09 دقيقة، بينما طارت «رمضاء» لناصر محمد مشيط بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن قدره 7:40:1 دقيقة.

وفي أول أشواط الثنايا الجعدان، نجح «مراد» لناصر العوضي المنهالي في انتزاع المركز الأول ووصل إلى خط النهاية محققاً زمناً قدره 7:40:3 دقيقة، فيما كان «العارض» لنياف صالح العصيمي على موعد مع ناموس الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، واستطاع أن يحقق أفضل زمن على الإطلاق خلال منافسات أمس وبتوقيت 7:38:2 دقيقة.

وانتزعت «احترام» لراشد الزفنة العامري لقب الشوط الخامس بتوقيت 7:55:0 دقيقة، بينما نجحت «الظبي» لسعيد مطر الرميثي في خطف ناموس ولقب الشوط السادس للأبكار المهجنات بتوقيت 7:41:9 دقيقة، فيما أسفر الشوط السابع عن فوز «عنيد» لمبارك بن نصرة العامري بالمركز الأول بتوقيت 7:46:8 دقيقة، أما في الشوط الثامن فقد نجح «الطيار» في إهدار مالكه بدر طويرش الوهيبي الناموس بعد أن وصل في المركز الأول محققاً توقيتاً زمنياً قدره 7:46:8 دقيقة.

وشهد الشوط التاسع تألق «حشمة» لعمران حمد العامري، إذ نجحت في التفوق على منافسيها، وعبرت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 7:49:0 دقيقة، فيما كانت «حكومة» لمبارك محمد المنصوري على موعد مع الناموس في الشوط العاشر وتمكنت من تحقيق زمن قدره 7:49:5 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع عشر عن فوز كل من «إنذار» لسلطان سالم علي المنصوري، و«بيان» لعبيد سالم الغبشي المحرمي، و«حشيم» لعبيد حمد عفصان المنصوري، واختتمت المنافسات بفوز «شاهين» لحمد شليويح الرضة العامري.