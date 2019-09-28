الشارقة يستعيد تفوقه.. وكورونادو من كوكب آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

استعاد الشارقة تفوقه على اتحاد كلباء في عصر الاحتراف، ورفع عدد انتصاراته إلى ستة من أصل تسع مباريات أقيمت بينهما منذ أن لعبا وجهاً لوجه في دوري الخليج العربي للمحترفين لأول مرة عام 2010، في حين فشل اتحاد كلباء في تحقيق فوزه التاريخي الأول على «الملك».

كان اتحاد كلباء يمني النفس بالفوز بعد عرضه الرائع في الجولة الماضية أمام العين، لكن «النمور» لم يكن على قدر الآمال أمام جمهوره، بعدما كان الشارقة الطرف الأفضل، في حين لم يبد أصحاب الأرض أي مقاومة إلا حين عادلوا النتيجة 1-1.

وكان البرازيلي كورونادو ساحر نادي الشارقة ودورينا كالعادة هو نجم المباراة الأول، وفعل بالكرة ما يريد، ومرر كرة الهدف الأول بعد عمل فني خيالي، ثم سجل من ركلة حرة رائعة الهدف الثاني، وكأنه لاعب من كوكب آخر، حيث بدا أن مستواه أحياناً أعلى بكثير من منافسيه.

وأوقف «النمور» في الموسم الماضي انتصارات الشارقة بالتعادل معه مرتين ذهاباً وإياباً، إلا أن هذه الروح التي ظهرت من لاعبيه، غابت كلياً في مباراة أول أمس، وبدا عاجزاً كلياً عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في الدوري ككل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، عبر 15 مباراة خاضها على التوالي بدوري الخليج العربي لم يعرف خلالها طعم وحلاوة الفوز.

فوز سهل

لم يجابه الفريق الشرقاوي مشقة كبيرة في تحقيق فوزه الثاني في المسابقة وحصد النقاط الثلاث عبر الأفضلية والسيطرة المطلقة التي بدأ بها المباراة، فضلاً عن التألق اللافت للمايسترو البرازيلي كورونادو الذي استحق نجومية المباراة بلا منازع وأكد أنه «حجر الزاوية» في انتصارات الملك الشرقاوي.

في المقابل كانت هناك ثقة زائدة غير مبررة من لاعبي كلباء أدت إلى نوع من التعالي على المباراة على خلفية التعادل الإيجابي الذي حققه الفريق مع حامل اللقب ذهاباً وإياباً الموسم الماضي وهو ما أثر سلباً على الأداء بشكل عام خصوصاً في المنظومة الدفاعية التي ظهرت بصورة متواضعة يسهل اختراقها من كل الجبهات، كما كان عدم التركيز العنوان الأبرز للاعبي الفريق الأصفر ليتجرع «نمور كلباء» مرارة الهزيمة الثانية وينزف الفريق ثلاث نقاط ثمينة على ملعبه.

من جهته، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه استحق الفوز عن جدارة وتوجه بالشكر للاعبين على الأداء والروح القتالية أمام منافس قوي يلعب في أرضه وبين جماهيره، وقال: أدينا بصورة جيدة ولعبنا بتوازن وثقة، وكان دفاعنا في قمة تركيزه ونجحنا في استغلال الفرص وسجلنا ثلاثة أهداف كانت كفيلة بحسم المباراة.

وأضاف العنبري أن فريقه دخل اللقاء بتحد خاص الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في المردود الفني الرائع الذي قدمه الفريق على مدار شوطي المباراة وكفل له الفوز، لافتاً إلى أن كلباء ليس الفريق السهل لكي تفوز عليه بملعبه.

وعن السر في الروح العالية والثقة التي يؤدي بها لاعبوه قال العنبري: أعتقد أن الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعبون من الإدارة والجماهير يمنحهم الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما عندهم في الميدان، إضافة إلى احترام كل المنافسين بجانب ثقافة الفوز والبطولات والثقة العالية التي زرعها المحترفون الأجانب في لاعبينا، كلها عوامل لها دور إيجابي في ظهور الفريق بهذا الشكل المرضي للجميع.

وعلق على التألق اللافت للبرازيلي كورونادو مفتاح الفوز في المباراة، وأرى أن اللاعب منذ قدومه يقدم مردودا جيدا وساهم مع بقية زملائه في تغيير شكل الفريق وأنا فخور بهذه المجموعة من اللاعبين.

Advertisements

بداية باهتة

في الجانب الآخر اعترف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء بأن الشارقة كان الطرف الأفضل في المباراة وتفوق في النتيجة والأداء، وألقى باللائمة على البداية غير الموفقة لفريقه وسوء الحظ الذي تمثل في إصابة الحارس الأساسي يوسف عبدالله خلال عملية الإحماء، فضلاً عن الأخطاء الفردية والدفاعية التي وقع فيها لاعبوه رغم تحذيراته طوال الأيام الماضية من خطورة المنافس الشرقاوي الذي يعتمد على المساحات في ظل مجموعة مميزة من اللاعبين تجيد التعامل مع الكرات الثابتة والتي نتج عنها هدفان من الأهداف الثلاثة التي ولجت شباكنا، مشيراً إلى أن كلباء كان بعيداً كل البعد عن الطريقة التي لعب بها مباراته الأخيرة أمام العين خاصة في ما يتعلق بالتركيز الذهني.

وأضاف أن الشارقة أكد عملياً كيفية الوصول إلى الأهداف المرجوة في كرة القدم، بعد أن فرض أسلوبه ونجح في ترجمة الفرص المتاحة له إلى أهداف على الرغم من قلتها، على عكسنا تماماً حيث لم نستثمر الفرص العديدة التي أتيحت لنا في الشوط الثاني.

ونوه المدرب الايطالي بأنه عندما تلعب أمام فريق بحجم وإمكانات الشارقة تحتاج الى أداء وتركيز يفوق 100% منذ صافرة البداية ولكن سمحنا للمنافس بفرض أسلوبه والتسجيل منذ الربع ساعة الأولى، عموما الخسارة نعتبرها درساً قاسياً، ويجب ألا نحيد عن الهدف الرئيسي وهو البقاء في منظومة المحترفين.

وحول قلق الجماهير الكلباوية على عدم القدرة في استعادة لغة الفوز خصوصاً بعد الخسارة لمباراتين متتاليتين، قال المدرب: المؤكد أنه ليس جيداً الخسارة على ملعبك في أي مباراة ولكن من الصعب الخروج بنتيجة ايجابية امام منافسين مثل العين والشارقة.

تابعوا اللقاء

حظي لقاء الشارقة واتحاد كلباء أمس الأول على ملعب الأخير بحضور بلغ 1470 متفرجاً، على أمل أن يتضاعف العدد خلال الجولات المقبلة.