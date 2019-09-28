فياريال يكرم وفادة بيتيس في الدوري الإسباني







اسماء السيد - أكرم فياريال وفادة ضيفه ريال بيتيس بفوزه عليه بنتيجة 5-1 الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل للفريق المضيف الكاميروني كارل توكو-ايكومبي هدفين (39 و76)، والمخضرم سانتي كازورلا بعدما احتكم الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه أر" لاحتساب ركلة جزاء (68)، وجيرارد مورينو (90+2) والنيجيري سامويل تشوكويزي (90+4). فيما سجل هدف بيتيس البرازيلي إيمرسون (48). ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم وصعد للمركز الخامس الموقت، فيما تجمد رصيد بيتيس الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الاخيرة، عند 8 نقاط في المركز التاسع، بعدما كان افتتح الموسم بخسارتين امام بلد الوليد 1-2 وبرشلونة 2-5. ملخص المباراة:

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