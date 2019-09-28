فرانكفورت يجدد الموعد مع الفوز في الدوري الألماني









اسماء السيد - عاد إينتراخت فرانكفورت الى سكة الانتصارات التي حاد عنها في مبارياته الثلاث الأخيرة، وذلك بفوزه على مضيفه المتواضع أونيون برلين 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني.

ودخل فرانكفورت لقاءه وفريق العاصمة على خلفية ثلاث مباريات من دون فوز أمام أوغسبورغ (1-2) وبوروسيا دورتموند (2-2) في الدوري، وأرسنال الإنكليزي (صفر-3 على أرضه) في "يوروبا ليغ".

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لكنه أفاد الجمعة من وضع مضيفه الذي يخوض غمار الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، من أجل التعويض بفضل هدفي الهولندي باس دوست (48) والبرتغالي أندريه سيلفا (62)، فيما كان النيجيري أنتوني أوجاه صاحب هدف المضيف (86).

ورفع فرانكفورت الذي يتحضر للسفر الى البرتغال من أجل مواجهة فيتوريا غيمارايش الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ"، رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع موقتا، فيما تجمد رصيد أونيون برلين عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر بعد أن مني بهزيمته الرابعة في ست مباريات.

ملخص المباراة: