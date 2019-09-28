ملف الجمعة.. أزمة الزمالك وجينيراسيون.. ودعوة آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019.
أمير مرتضى ينشر خطاب موافقة كاف على إقامة مباراة جينيراسيون ببرج العرب
بهدف مثير للجدل.. الترجي ينهي المغامرة التشادية ويواصل مشواره الأفريقي
ماذا تقول لائحة كاف بشأن أزمة الزمالك وجينراسون؟
بنتيجة (16-1).. صنداونز يدخل التاريخ ويتأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال
بتروسبورت يرفض السماح لجينيراسيون بخوض المران استعدادًا للزمالك
في بيان رسمي.. فيفا يصف أنباء التلاعب في أصوات "ذا بيست" بالمضللة والمحبطة
بالفيديو.. رغم الهزيمة.. الإسماعيلي يواصل مشواره العربي
آل الشيخ: أدعو المنتخب المصري لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين في السعودية
أول المتأهلين.. بترو أتليتكو يصعد لمجموعات دوري الأبطال على حساب بطل أوغندا
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