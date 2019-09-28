بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يقام اليوم السبت عددًا من المباريات البارزة في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية.
الأهلي سيخوض مباراة مساء اليوم بمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
في المقابل، يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح مباراة أمام شيفيلد ضمن افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
الدوري الإسباني سيشهد مباراة قوية في إطار المنافسة السابعة عندما يلعب أتلتيكو مدريد منافسه ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.
ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة:
نادي مصر × أسوان .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت 2.
المقاولون العرب × سموحة.. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت 1.
- دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي × كانو سبورت .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت "أرضي".
- الدوري الإنجليزي:
شيفيلد يونايتد × ليفربول .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
توتنهام × ساوثهامبتون .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 11.
تشيلسي × برايتون .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
إيفرتون × مانشستر سيتي .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
- الدوري الإسباني:
خيتافي × برشلونة .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × ريال مدريد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
يوفنتوس × سبال .. الموعد 3 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
سامبدوريا × إنتر ميلان.. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
- الدوري الألماني:
بادربورن × بايرن ميونيخ .. الموعد 3:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
بوروسيا دورتموند × فيرد بريمن .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
- الدوري الفرنسي:
بوردو × باريس سان جيرمان .. الموعد 5:30.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.
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