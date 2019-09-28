أمير مرتضى ينشر خطاب موافقة كاف على إقامة مباراة جينيراسيون ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نشر أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، خطابًا بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون السنغالي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ويتمسك النادي السنغالي بإقامة مباراة الزمالك على ملعب "بتروسبورت" غدًا السبت بدلاً من الأحد في "برج العرب".

وكتب نجل رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"قرار الاتحاد الأفريقي للزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بتعديل ميعاد ومكان المباراة لتقام يوم 29 سبتمبر باستاد برج العرب بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالاسكندرية".

وأضاف :"قام نادي الزمالك بحجز فندق لجميع أفراد بعثة الفريق السنغالي ببرج العرب".

Advertisements

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أن الكاف خاطب الفريق السنغالي لإقامة المباراة على ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

في المقابل، حاول الفريق السنغالي التدريب على ملعب "بتروسبورت" إلا أن مسئولي الملعب رفضوا استضافة النادي السنغالي نظرًا لعدم قيام إدارة الزمالك باعتباره صاحب المباراة بالحجز للضيف.

مباراة الذهاب والتي أقيمت بالسنغال انتهت بهزيمة الزمالك (2-1)، ليصبح الأبيض مطالبًا بالفوز بالإياب بهدف دون رد من أجل التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.