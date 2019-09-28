الزمالك يؤكد امتلاكه خطاب موافقة كاف بتأجيل مواجهة بطل السنغال

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن النادي لديه خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يفيد باخطار الزمالك و نادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد و مكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم ٢٩ سبتمبر بإستاد برج العرب بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف اقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.

وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت.