الترجي يفوز علي بطل تشاد بصعوبة ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق الترجي التونسي بصعوبة إلى دور الـ16 "المجموعات" من دوري أبطال أفريقيا بعدما تمكن من الفوز علي اليكت التشادي بنتيجة ٢-١ اليوم علي ملعب "رادس" في إياب دور ٣٢ من البطولة. ٣٢ من البطولة. وقد انتهي لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لكل منهما فى العاصمة التشادية إنجامينا. Advertisements وانتهي الشوط الأول من المباراة بتأخر الترجي بهدف سجله إبراهيما في الدقيقة ٣٨، ونجح الترجي في الشوط الثاني من إعادة المباراة لصالحه بعد تمكنه من تسجيل هدفين عن طريق إبراهيما واتارا وعبد الرؤوف بن غيث. في الدقيقة ٣٨، ونجح الترجي في الشوط الثاني من إعادة المباراة لصالحه بعد تمكنه من تسجيل هدفين عن طريق إبراهيما واتارا وعبد الرؤوف بن غيث. وبتلك النتيجة أصبح الترجي ثالث المتأهلين بدوري أبطال أفريقيا خلف بترو أتليتكو وصنداونز الجنوب أفريقي.

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