الوحدة يقتنص أول انتصاراته علي الجزيرة بالدوري الإماراتي

تمكن فريق الوحدة من اقتناص فوز ثمين علي غريمه الجزيرة بنتيجة ٣-٢ في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب "آل نهيان" في ختام الجولة الثانية من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

وقد انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١، فتمكن الجزيرة في أول ١٠ دقائق من بداية المباراة من تسجيل أول أهدافه

عن طريق عامرعبد الرحمن، بينما سجل هدف التعادل للوحدة كارلوس لوبيز في الدقيقة ٢٠.

أما في الشوط الثاني فقد تقدم الجزيرة بهدفه الثاني عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة ٤٦، بينما تعادل سبيستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة ٥١ من ركلة جزاء.

بينما سجل هدف اللقاء الثالث للوحدة محمد العطاس لاعب الجزيرة في الدقيقة ٨٧ بالخطأ في مرماه ليحقق الوحدة بتلك النتيجة فوزه الأول في تلك البطولة.

وتمكن الوحدة من حصد أول ثلاث نقاط له ليصل للمركز السادس، متساويا مع الجزيرة صاحب المركز الخامس بنفس عدد النقاط، بينما يتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق الأهداف عن منافسيه الشارقة والعين الذين يتساويان معه في نفس عدد النقاط برصيد ٦ نقاط.