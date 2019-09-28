شباب الأهلي يسحق الفجيرة ويتصدر الدوري الإماراتي

تمكن شباب الأهلي من الفوز علي غريمه الفجيرة علي ملعب "راشد" بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
وقد أنهي شباب الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة ٢-١ والتي سجلها كلا منلوفانور دي سوسا ومحمد جمعة في الدقيقة ٦ و١٦، بينما سجل هدف الفجيرة حميد عباس في الدقيقة ٣٥.
أما الشوط الثاني فقد تمكن الأهلي من تسجيل ٣ أهداف سجلهما كلا منياسر سالم لاعب الفجيرة في مرماه، فيدريكو كارتابيا ومحمد جابر في الدقائق ٦٩ و ٧٣ و ٨٩.
وبذلك الانتصار تمكن فريق شباب الأهلي من تصدر الدوري الإماراتي متفوقاً علي الشارقة والعين في عدد الأهداف برغم أنهم يتساويان في عدد النقاط برصيد ٦ نقاط، بينما يتصدر الفجيرة المركز الثالث برصيد ٣ نقاط.
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