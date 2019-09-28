الإسماعيلي يعلن موعد عودته لمصر

أعلن المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى بتونس، عن موعد عودة الفريق الأول لمصر عقب التأهل لدور الـ16 في البطولة العربية على حساب الأهلي الليبي. وقال الكلية أنه سيتم التحرك إلى مطار قرطاج فى تمام الساعة السادسة والنصف صباحا ، تمهيدا لاستقلال طائرة العودة للأراضى المصرية عند الساعة الحادية عشرة ظهرا. الحادية عشرة ظهرا. ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة قصيرة قبل بدء الاستعداد لاستئناف مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل فى ثانى جولات المسابقة بنسختها الجديدة.

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