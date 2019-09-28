وزير الشباب والرياضة يودع أول أفواج قطار الشباب "اعرف بلدك" للاقصر وأسوان

"صبحي" : نستهدف الاستثمار في أوقات الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم

وزير الشباب والرياضة : استعدادات على قدم وساق لاستقبال شباب مصر بالمنشآت الشبابية

قام الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بتوديع أولى أفواج "قطار الشباب"بمحطة قطار رمسيس، والمتجه الي الاقصر وأسوان، وذلك بمشاركة ٥١٦ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية. وشهد وزير الشباب الرياضة احتفالية إطلاق "قطار الشباب، التي إقامتها الوزارة داخل ساحة محطة قطار رمسيس بمشاركة فريق البريكشن والشباب والفتيات المشاركين

في رحلة قطار الشباب، وقدم فريق البريكشن باقة من الفقرات الفنية والموسيقية أسعدت جميع الحضور .

ومن جانيه ، قال الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، "إن قطار الشباب يأتي ضمن المشروع القومي "اعرف بلدك " والذي تنظمه الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاستثمار في أوقات الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لوطننا مصر وتعريف الشباب بالمناطق التاريخية والسياحية

التي تذخر بها بلدنا العزيز".

تابع وزير الشباب والرياضة : " هناك تضافر للجهود بين وزارتي الشباب والرياضة ووزارة النقل لتسخير كافة الإمكانيات لانجاح هذا البرنامج، ونتابع التجهيزات والاستعدادات بالمدن الشبابية والتي ستستقبل شباب مصر بالاقصر وأسوان".

يذكر أن المدن الشبابية بالاقصر واسوان والتابعة لوزارة الشباب والرياضة في جاهزية تامة لاستقبال فعاليات قطار الشباب والرياضة والتي تتضمن زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالاضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مصل وادي الملوك، جزيرة الموز ، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو ، معبد الكرنك، معبد الأقصر.