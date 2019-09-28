مبابي يلتحق بسان جرمان بعد شهر من الغياب بسبب الاصابة



استدعى الالماني توماس توخل مدرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي الجمعة، مهاجمه كيليان مبابي للالتحاق بالفريق قبيل مباراته امام بوردو في الدوري الفرنسي السبت، بعد ابلاله من اصابة عضلية.



وأفاد المدرب الالماني أن "كيليان و(المهاجم الارجنتيني) ماورو (إيكاردي) هما ضمن المجموعة ومؤهلان للعب بضع دقائق".



وعلى الرغم من أن مبابي "غير مؤهل لخوض 90 دقيقة" كما اشار توخل، إلا أن المهاجم البالغ 20 عاما سيعود إلى المستطيل الاخضر بعد خسارة فريقه أمام رينس صفر-2 في الدوري المحلي، ما وضع حدا لسلسلة من 22 مباراة من دون خسارة على ملعبه "بارك دي برانس"، وقبيل استحقاقه القاري حيث يحل الثلاثاء ضيفا على غلطة سراي التركي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال اوروبا.



وغاب مبابي الذي اصيب امام تولوز (4-صفر) في 25 آب/أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة امام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.



وتأتي عودة مبابي قبيل اعلان مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان الخميس المقبل لائحة اللاعبين للاستحقاق الدولي أمام ايسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.



في المقابل لم يخض المهاجم الارجنتيني إيكاردي، المنتقل قبل بداية الموسم الجديد إلى العاصمة الباريسية من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، سوى 88 دقيقة بقميص فريقه الجديد، بينها 60 دقيقة امام ريال مدريد في المسابقة القارية، وذلك بسبب تعرضه لاصابة في المحالب.



ويحتل سان جرمان الذي يحل ضيفا على بوردو السبت ضمن المرحلة الثامنة، صدارة الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق الاهداف عن أنجيه، من 5 انتصارات مقابل خسارتين.