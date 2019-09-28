برشلونة يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة خيتافي



تلقى برشلونة الإسباني ضربة جديدة، قبل مباراة الفريق أمام مضيفه خيتافي غدًا السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.



وأعلن برشلونة اليوم الجمعة، معاناة لاعبه الصاعد أنسو فاتي من إصابة في أربطة الركبة، سيضطر على إثرها الغياب عن المواجهة.



وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "خاض الفريق اليوم الجمعة تدريباته الأخيرة قبل مباراته أمام خيتافي، تواجد في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الجاهزين في الفريق الأول في ملعب تيتو فيلانوفا، وشارك في المران لاعبو الفريق الرديف أنياكي بينيا وأنسو فاتي وكارليس بيريز".



وأضاف: "اللاعب أنسو فاتي يعاني من بعض المتاعب في أربطة الركبة اليمنى، سيغيب عن مباراة الغد".



يذكر أن فاتي كان بديلا جيدا خلال الفترة الماضية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن برشلونة طوال شهر ونصف الشهر إثر معاناته من إصابة في ربلة الساق اليسرى.



وعاد ميسي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه، ولكنه أصيب مرة أخرى ولكن هذه المرة في الفخذ، ليعود فاتي مرة أخرى للمشهد استعدادا لتعويض غياب النجم الأرجنتيني، ولكن هذه الإصابة المفاجئة التي داهمته قد تتسبب في إرباك حسابات الجهاز الفني للنادي الكتالوني، بقيادة المدرب ارنستو فالفيردي.



المصدر: كورة