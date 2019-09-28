رياضة | بايرن ميونيخ بحسم قراره حول التعاقد مع ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ بحسم قراره حول التعاقد مع ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يصر على التعاقد مع النجم الدولي الألماني ليروي ساني، جناح فريقمانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير.

ومن الجدير بالذكر انه قد حاول نادي بايرن ميونيخ التعاقد مع ساني في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث رأي العملاق البافاري أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، يمثل البديل الأمثل للنجمين فرانك ريبيري وآرين روبن، بعد أن انتقل الأول إلى فيورنتينا الإيطالي، في حين أعلن الثاني اعتزاله لعب كرة القدم.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي، كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات ساني، وهو الرقم الذي اعتبره البايرن مبالغا فيه.

Advertisements

وعقب تعرض النجم الشاب، ساني، للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، فقد علق مسؤولي البايرن على اهتمامهم بالتعاقد مع ساني، إلا أن النادي البافاري يتابع عملية تعافي النجم الألماني أولاً بأول.