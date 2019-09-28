رياضة | بايرن ميونيخ بحسم قراره حول التعاقد مع ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ بحسم قراره حول التعاقد مع ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يصر على التعاقد مع النجم الدولي الألماني ليروي ساني، جناح فريقمانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير.
ومن الجدير بالذكر انه قد حاول نادي بايرن ميونيخ التعاقد مع ساني في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث رأي العملاق البافاري أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، يمثل البديل الأمثل للنجمين فرانك ريبيري وآرين روبن، بعد أن انتقل الأول إلى فيورنتينا الإيطالي، في حين أعلن الثاني اعتزاله لعب كرة القدم.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي، كان قد طلب الحصول على قرابة 100 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات ساني، وهو الرقم الذي اعتبره البايرن مبالغا فيه.
وعقب تعرض النجم الشاب، ساني، للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، فقد علق مسؤولي البايرن على اهتمامهم بالتعاقد مع ساني، إلا أن النادي البافاري يتابع عملية تعافي النجم الألماني أولاً بأول.
وفي سياق متصل، تحدث ليروي ساني عن أمر تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، وعلى الرغم من تأكيد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على رغبته في بقاء اللاعب، إلا أن هناك شعور عام بأن المدرب لن ينزعج إذا فضل ليروي الرحيل، خاصة وأن هناك العديد من البدلاء الجيدين في مركزه.
وتحدث أولى هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، في تصريحات لإذاعة "Planet Futbol" الشهيرة: "أبدينا اهتماما كبيرا بضم ساني، تناقشنا معه، ولكنه تعرض لإصابة سيئة أجبرتنا على الانتظار لمشاهدة كيف سيتعافى، وأرى أن المسؤولين الجدد في النادي سيجلسون في يناير لاتخاذ القرار النهائي".