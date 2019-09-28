رياضة | أمير مرتضى ينشر صورة حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى ينشر صورة حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك صورة لحكام مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب منصور على الصورة التي نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "حكام مباراة الزمالك و جينراسيون فوت السنغالي يصلون لإستاد برج العرب لتفقد الملعب تنفيذاً لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب يوم ٢٩ سبتمبر".

وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك الموعد النهائي لمباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. الموعد النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بدوري الأبطال

ونشر المشرف العام على فريق الزمالك صورة من خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنادي الزمالك والتي تؤكد على إقامة المباراة يوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.

وعلق أمير مرتضى منصور على الخطاب: "‏قرار الاتحاد الإفريقي للزمالك وجينراسيون فوت السنغالي بتعديل ميعاد ومكان المباراة لتقام يوم ٢٩ سبتمبر بإستاد برج العرب بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية وبالفعل قام الزمالك بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب".

أزمة بين جينيراسيون فوت والزمالك

وقد شهدت الساعات الاخيرة بعض المناوشات من جانب مسؤولي النادي السنغالي بسبب رغبتهم في إقامة المباراة على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم السبت، ولكن قرر الكاف إقامة المباراة الأحد بسبب الداوعي الأمنية.

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في سياق متصل يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا غدا السبت في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض السفر إلى برج العرب غدا السبت، لوضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة بطل السنغال في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

وشهد مران الزمالك اليوم بعض التدريبات الفنية والبدنية للاعبين وحراس المرمى، حيث قام الصربي دراجون مدرب الحراس بتدريب الثلاثي محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي على بعض التدريبات الخاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية.. وذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

وحرص الصربي ميتشو على مشاركة الثنائي محمد اوناجم وإمام عاشور في التدريبات الجماعية للفريق بالرغم من غيابهم عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لخروجهم من القائمة الأفريقية للزمالك.

وخاض محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب اصابته التي يعاني منها.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع زيزو من أجل الاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.

وبدأ محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض تدريبات خفيفه بالكرة منفردا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.