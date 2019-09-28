رياضة | تريزيجيه يتحدث لقناة أستون فيلا قبل مواجهة بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يتحدث لقناة أستون فيلا قبل مواجهة بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي لقناة النادي الرسمية قبل مواجهة الغد السبت أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال تريزيجيه:" أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذا النادي الرائع، أستمتع هنا كثيرًا النادي واللاعبين وطاقم العمل والمشجعين رائعون الجميع ساعدني منذ أن وصلت بالتأكيد أكثرهم هو مواطني أحمد المحمدي الذي أعرفه من فترة طويلة في منتخب مصر، أنا على ما يرام هنا وسعيد للغاية.

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وأضاف تريزجيه:" لعبنا 6 مباريات حتي الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن علينا أن نحصل على نقاط أكثر، لم يحالفنا الحظ في كثير من المبارايات علينا أن نواصل القتال في كل مباراة والإيمان بقدرتنا على القيام بشيء أمام بيرنلي غدا وفي البريميرليج هذا الموسم نشعر بالإيجابية ونؤمن بقدرتنا".

وأردف تريزيجه:" مشجعينا دومًا يعطونا الدعم والثقة في كل مباراة سنقدم كل شيء لمنحهم السعادة وسنساعد الفريق أكثر لكي يتحسن ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز كل مباراة".

ومن المقرر أن يواجه نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره فريق بيرنلي غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.