رياضة | هودسون أودوي وكيبا يُثيران مخاوف لامبارد

وقال لامبارد: "ليس هناك مشاكل دفاعية. الفريق جميعاً معني بتحقيق ذلك ، نريد التحسن بالطبع ولكن بالطيع نحن نعمل سوياً لتحقيق ذلك".

وأضاف حول هودسون أودوي: "يجب أن نكون حذرين، لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع لعب دور رئيسي أو دور ثانوي بالفريق الآن".

وواصل حول إختلاف كرة القدم كلياً عن السابق: "ممكن، أعلم أن أرسنال منذ فترة طويلة يشرك لاعبين شباب ببعض المسابقات. أريد فقط التحدث عن أنفسنا، لا يمكننا التعاقد مع أحد. هناك منافسة لدينا الآن أصبح توموري الآن أساسي. كما أن الشباب يلعبون جيداً حقاً، العمر ليس مهم".

وتابع عن الوصول للتوب فور: "قد يستغرق الأمر شهرين أو أكثر، لم نلعب الكثير من المباريات، نريد أن نكون قادرين على المنافسة والدخول في المراكز الأربعة الأولى، أعتقد من خلال الطريقة التي لعبنا بها هناك الكثير من اللحظات التي أظهرنا فيها الثقة".

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واستطرد: "أملك الآن على 4 أجنحة جميعهم لائقين، من الطبيعي أن تتكييف بشكل جيد. لقد أظهر بعض اللحظات الجيدة. يجب أن نعطيه بعض الوقت للتكيف مع تغيير الدوري والمعيشة. جميع الأمور إختلفت عليه وهناك مسارات مختلفة. نحن نعلم أنه لعب في دوري الأبطال".

وأردف بالحديث حول عقلية الفوز: "المدرب عمله ليس فقط العمل على أرض الملعب. ولكن لنقل المزيد من المعرفة والتواجد هناك. أحاول القيام بذلك أريدهم أن يشعروا أنهم هناك. في بعض الأحيان قد لا أكون لطيف جداً. يعد طاقم التدريب جزءًا كبيرًا مما نمضي قدمًا فيه".

وأتم مدرب البلوز بقوله: "استمر عمل نيل باث لسنوات طويلة. علينا أن نواصل ذلك على هذا المستوى".