رياضة | أخبار برشلونة اليوم: الكشف عن مدة غياب ميسي الحقيقية ومفاجأة كبري في قائمة البرسا أمام خيتافي عقبة جديدة تهدد عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: الكشف عن مدة غياب ميسي الحقيقية ومفاجأة كبري في قائمة البرسا أمام خيتافي عقبة جديدة تهدد عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها اعلان قائمة الفريق لمواجهة خيتافي غدا السبت في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019:-

استبعاد أنسو فاتي.. مفاجآت مدوية في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

أعلن الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه خيتافي مساء غدٍ السبت في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة غياب الشاب أنسو فاتي بسبب إصابته في أوتار الركبة، بالإضافة إلى ليونيل ميسي المصاب أيضًا، فيما عاد الكرواتي إيفان راكيتيتش للقائمة مرة أخرى بعدما استبعد في المباراة السابقة أمام فياريال.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثو - لويس سواريز عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - جونيور - بيريز.

رئيس أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة.. ويوضح سبب خلافه مع جريزمان

أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، أن غرامة الـ 300 يورو المفروضة على نادي برشلونه، بسبب شكوى أتلتيكو بشأن تفاوض النادي الكتالوني مع أنطوان جريزمان لاعب الأتليتي السابق والبارسا الحالي، قبل المدة القانونية.

وقال سيريزيو، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "اذا لم يرغب برشلونة في دفع قيمة الغرامة (300 يورو) فسوف أقوم بدفعها بنفسي".

وأضاف: "لدينا الأمر واضح للغاية في قضية جريزمان، لقد تركنا القضية في أيدي خدماتنا القانونية، وهم يقررون، لا أعرف ما إذا كان المحامون لديهم دليل أم لا، لكن إذا كانوا يعملون في القضية، فسيكون ذلك لأن لديهم شيئاً ما".

وواصل بقوله: "اذا كنت في السيارة وأوقفك الشرطي ووجد معك زجاجتي كحول، سوف يغرمك بـ 300 يورو، نفس قيمة غرامة البارسا في عملية كسر عقد جريزمان".

واستطرد: "لاتوجد لدينا مشكلة مع جريزمان، لاعب رائع وأتمنى له التوفيق وأن يكون محبوب من الناس في البارسا كما كان في أتلتيكو".

وبسؤواله حول تقنية الـ VAR أجاب: "أنا لا أحب الفار أنه يفقدني أعصابي الآن اصبحت لدينا مشكلتين الحكم الفار، أتمنى لو كان الديربي بدون فار".

"وصفها بالنكسة".. أول تعليق من فالفيردي على إصابة ميسي

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن كونه يشعر بحزن شديد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، ليونيل ميسي، وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام فياريال، والتي ستحرم برشلونة من جهود لاعبه ونجم الفريق الأول.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليصعد برشلونة إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتحدث فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام خيتافي وقال: "في الحقيقة، أنا أرى بأن إصابة ميسي نكسة للفريق، لا أعرف مدة غيابه ولكنها ليست خطيرة، أنا أتمنى أن تكون فترة غياب ميسي قصيرة، وهذا لإننا في أمس الحاجة إلى خدماته في الملعب".

وأكمل فالفيردي تصريحاته عن إصابة ليونيل ميسي وقال: "ميسي لاعب مهم بالنسبة لنا، نحن نريد أن يعود في أقرب ممكن، هو يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى، ولا نعرف بالضبط موعد عودته للفريق من جديد".

ويذكر أن هناك تقارير إعلامية قد أشارت إللى كون مدة غياب ليونيل ميسي عن الملاعب قد تصل لقرابة الشهر، وهو ما يجعل مشاركة اللاعب في مباراة الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل في محل شك.

برشلونة يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة خيتافي

تلقي نادي برشلونة الاسباني صدمة جديدة قبل المواجهة المرتقبة للفريق الكتالوني أمام نظيره خيتافي، والمقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز (الليجا)، وذلك بعد تأكد غياب أحد نجوم الفريق عن المباراة.

وكشف نادي برشلونة الاسباني في بيان رسمي عن إصابة اللاعب الشاب إنسو فاتي، وتأكد غيابه عن مباراة برشلونة ضد خيتافي المقرر لها غدا السبت بالدوري الاسباني.

وذكر النادي الكتالوني عبر بيانه أن فاتي يعاني من إصابة في أوتار ركبته اليمنى وعودته ستعتمد على سرعة تعافيه من تلك الإصابة، وبناءًا عليه قرر ارنستو فالفيردي استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الكتالوني لمباراة الغد ضد خيتافي بالدوري الاسباني..

ولم يكشف النادي الكتالوني عن موعد عودة "فاتي" للمشاركة في مباريات برشلونة.

وكان فاتي قد شارك كبديل في المباراة الأخيرة ضد فياريال والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ليس ديمبلي.. نجم جديد يقترب من مغادرة برشلونة في الشتاء

استقرت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو علي الاستغناء عن خدمات أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للبرسا بقيادة ارنستو فالفيردي خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "فوكس سبورت" العالمية أن نادي برشلونة يرحب برحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، وذلك لعدم الحاجة لجهوده في الفترة الحالية، في ظل اعتماد "فالفيردي" على الهولندي دي يونج بالموسم الحالي.

وأكدت الشبكة العالمية ان نادي برشلونة يرغب في بيع "راكيتيتش" للاستفادة من أموال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات جديدة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني تستهدف التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش (30 عامًا) كان على أعتاب مغادرة نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، حيث كان قريبا من الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن لم تتم الصفقة.

وكانت تقارير ايضًا ربطت "راكيتيتش" بالانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، ضمن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني، ولكن عدم توصل الناديين لإتفاق بخصوص صفقة اللاعب البرازيلي، أوقف كافة المقترحات بشأن رحيل النجم الكرواتي عن قلعة "كامب نو".

ومن المتوقع أن يعود نادي يوفنتوس الإيطالي للتفاوض مع برشلونة لضم "راكيتيتش" خلال الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن اللاعب كان على قائمة أهداف اليوفي الصيف الماضي.

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تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالدور الثاني في الليجا

تحظي مباراة الكلاسيكو الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني باهتمام كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، وذلك بسبب الصراع التاريخي بين الفريقين وما يضمه كلاهما من نجوم من العيار الثقيل في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحرص جميع عشاق كرة القدم وخاصة الكرة الاسبانية علي معرفة موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وكانت رابطة الدوري الاسباني قد أعلنت منذ أيام قليلة أن مباراة الكلاسيكو الأولي بين برشلونة وريال مدريد في "الليجا" ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها اليوم الجمعة عن موعد مباراة الكلاسيكو بالدور الثاني لبطولة الدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020، حيث أعلنت أن المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي المدريدي.

ويعتلي نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة (4 انتصارات - 2 تعادل)، بينما يحتل فريق برشلونة المركز السادس برصيد 10 نقاط (3 إنتصارات - 1 تعادل - هزيمتين).

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي في تمام الساعة الرابعة عصر غدًا السبت علي ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، بينما يلتقي فريق ريال مدريد مع جاره اللدود أتليتكو مدريد في قمة مثيرة على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي في تمام التاسعة مساءًا ضمن الجولة السابعة بالليجا.

فالفيردي يكشف مفاجأة سارة عن إصابة ميسي.. ويُعلق على قضية نيمار

تحدث ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف البرسا، وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الكتالوني.

وقال "فالفيردي" خلال المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي المقرر اقامتها غدًا: " اصابة ميسي صدمة بالنسبة لنا، ولكن لا اعرف كم سيغيب اللاعب الأرجنتيني؟، ولكن من حيث المبدأ إصابته ليست خطيرة، ونأمل ان تكون فترة غياب ميسي قصيرة ، سوف ننتظر وسنرى ماذا سيحدث؟".

وكان ميسي تعرض للإصابة بالساق اليسري خلال مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.

وبسؤاله عن البرازيلي نيمار أجاب: "مسألة نيمار لا تنتهي ابداً ؟، لم نتمكن بعد من عقد مؤتمر صحفي دون التحدث عن اللاعب البرازيلي".

وأضاف: " لا يوجد شيء أقوله حول البرازيلي نيمار, هي قضية داخلية تخص النادي واللاعب، وليس لدي ما أقوله".

وعن مواجهة خيتافي غدًا قائلاً: " يجب علينا تحقيق الفوز و اتخاذ خطوة إلى الأمام ، وخاصة أن المباراة خارج ملعبنا، مباراة الغد ستتطلب جهدًا كبيرأ منا وسيتعين علينا البدء جيدًا لتحقيق هدفنا من اللقاء".

وعن القلق بخصوص تراجع الأداء خارج ملعب الكامب نو قال: "لا.. كان الكثير من الحديث حول هذا الشيء وفي النهاية يبدو اننا يجب ان نفوز في اسرع وقت لازالة هذا الشعور".

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين ويتطلع لحصد 3 نقاط جديدة بالفوز علي خيتافي غدًا من أجل المضي قدمًا نحو مراكز الصدارة.

الصدمة.. تقارير إسبانية تشكف مدة غياب ميسي الحقيقية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب الأرجنتني ليونيل ميسي الحقيقية عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ميسي لإصابة قوية على مستوي القدم القدم خلال مباراة البرسا أمام الغواصات الصفراء، حيث قال الجهاز الطبي لبرشلونة، أن تشخيص إصابة ميسي هو عبارة عن استطالة العضلة المقربة "نتيجة نقص وتيرة المباريات".

وأشارت تقارير صحفية اليوم، أن مدة غياب ميسي الرسمية عن الملاعب ستمتد إلى حتي مباراة سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور أبطال أوروبا والتي ستُقام في 23 أكتوبر، والتي يعقبها مُباشرة مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير، أن الشكوك تحوم بدرجة كبيرة حول مشاركة ميسي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، ولكن الجهاز الطبي للبلوجرانا يعمل من أجل تجهيز نجم البرسا ليكون جاهزًا لموقعة الكلاسيكو.

خبر سار لبرشلونة بشأن نجم الفريق

زفت التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة اليوم، خبرا سارا لجماهير فريق برشلونة الإسباني، بعدما كشفت عن تطور جديد بشأن نجم الفريق الشاب.

وتحدثت التقارير الإسبانية حول أخبار جديدة بشأن استدعاء أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب لقائمة منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين الذي سينطلق في الشهر المقبل.

وحصل فاتي على الجنسية الإسبانية هذا الشهر، من أجل التواجد مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما في كأس العالم في الفترة بين 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبل.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن أنسو فاتي لن يشارك في كأس العالم تحت 17 عامًا مع منتخب إسبانيا، ولن يغيب شهر عن برشلونة كما أشيع، ليكون متاحًا للبلوجرانا في كلاسيكو الليجا ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر على ملعب الكامب نو

وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن فاتي سيتلقى إتصالًا من قبل منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ولن يفوت أي مباراة مع البارسا.

أزمة نيمار وبرشلونة تنتقل لملعب القضاء

لم ينجح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في التوصل إلى اتفاق مع ناديه السابق برشلونة، بشأن حل أزمة النزاع بين الطرفين حول مكافأة التجديد، والتي حصل عليها نيمار في عقده قبل أن يرحل للفريق الباريسي قبل انتهاء عقده مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن محامي نيمار عقد جلسة مع مسئولي برشلونة لمدة ساعة من اجل التفاوض لإيجاد حل، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

وفي ضوء الموقف الحالي، فإنه سيتم عقد جلسة القضية، ظهر اليوم الجمعة، للفصل فيها.

وقام نيمار برفع دعوى قضائية ضد فريقه السابق، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما قام برشلونة بمنح اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليون يورو من إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن نيمار حضر إلى برشلونة، أمس الخميس، للإدلاء بشهادته في القضية، ولكنه تغيب عن الجلسة وسافر اليوم إلى باريس، بعد مقابلة بعض أصدقائه في المدينة الكتالونية.