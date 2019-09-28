رياضة | مفاجأة.. محمد صلاح بديل صفقة القرن في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد صلاح بديل صفقة القرن في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن عقبة جديدة تُهدد حسم نادي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، مما يجعله يتجه لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل.

وذكر موقع "دون بالون" الاسباني أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بدأ التفكير بشكل رسمي للتفاوض مع نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتدعيم هجوم الفريق المدريدي والذي يعاني بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأكد الموقع الاسباني أن تفكير فلورنتينو بيريز في الاتجاه للتعاقد مع "صلاح" جاء بعدما أصبح إنضمام الفرنسي كيليان مبابي للنادي المدريدي الصيف المقبل أمر شبه مستحيل في ظل وجود بند في عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان يتيح له تمديد تعاقده لمدة عام إضافي أي حتي 2022 وذلك يحبط آمال "بيريز" في التعاقد معه الصيف المقبل.

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وأوضح الموقع الاسباني أن محمد صلاح يعتبر خيارا مثاليًا بالنسبة لريال مدريد خاصة وأن سعره أقل كثيرًا من الفرنسي كيليان مبابي، والذي يواجه الريال صعوبات في التعاقد معه، حيث لن يكلف "صلاح" خزينة النادي الملكي سوي 180 مليون يورو فقط.

وأكد أن فلورنتينو بيريز سيحاول استغلال توتر العلاقة بين محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومدربه الألماني يورجن كلوب للضغط من أجل الظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن محمد صلاح غير مرتاح داخل صفوف نادي ليفربول في الوقت الحالي، ويرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة، وأن هناك إتجاه لدي إدارة النادي لبيعه والاستفادة من أموال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال الفترة القادمة.