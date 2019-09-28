رياضة | سام مرسي يشارك في سقوط ويجان بثنائية أمام فولهام بالشامبيون شيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سام مرسي يشارك في سقوط ويجان بثنائية أمام فولهام بالشامبيون شيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي في هزيمة فريقه ويجان أتليتك بنتيجة 2 / 0 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الأولي "شامبيون شيب" في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كرافين كوتاج الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وشارك لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي في المباراة كاملة وسط أداء سئ من فريقه حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ودخل ويجان الشوط الثاني بأداء باهت حيث تلقي الهدف الأول من نادي فولهام في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب جو برايان وسجل المهاجم توم كيرني الهدف الثاني لفريقه فولهام في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل نادي ويجان أتليتك المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني سام مرسي المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 9 جولات بينما رفع نادي فولهام رصيده من النقاط الي 15 يحتل بيهم المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الأول المتصدر ليدز يونايتد.

ويستعد نادي ويجان أتليتك لتعويض هذه الهزيمة حيث سيضيف نادي برمنجهام سيتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيون شيب".