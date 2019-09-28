رياضة | بالمواعيد.. مواجهات قوية في انتظار المحترفين المصريين (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. مواجهات قوية في انتظار المحترفين المصريين (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر لاعبو منتخبنا الوطني المحترفين في أوروبا مواجهات نارية حيث يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق شيفيلد يونايتد غدا السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب شيفيلد يونايتد الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويدخل ليفربول المباراة من أجل الفوز للحفاظ على الانفراد بصدارة ترتيب البطولة.

وفي منتصف الأسبوع يوم الأربعاء يلاقي نادي ليفربول نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ويدخل ليفربول المباراة وهو لديه رغبة الفوز من أجل تعويض هزيمة الجولة الأولي أمام نابولي.

بينما يواجه نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه نظيره فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ويلاقي نادي ويجان المحترف ضمن صفوفه لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي نظيره فريق فولهام اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة الإربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام الدولي بمدينة لندن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الأولي "شامبيون شيب".

ويواجه كريم حافظ مع فريقه قاسم باشا نظيره فريق دينرسبور غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي الممتاز في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.