رياضة | لامبارد يكشف عن عدم جاهزية نجمه لمباراة برايتون.. وعن خطته للمباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف عن عدم جاهزية نجمه لمباراة برايتون.. وعن خطته للمباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإنجليزي، فرانك لامبارد، أسطورة ومدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، على عدم جاهزية النجم الدولي الألماني أنتونيو روديجير لـ مواجهة الغد ضد برايتون، بينما أ

كد لامبارد على جاهزية أندرياس كريستنسين وأوليفييه جيرو للمواجهة.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون: "روديجير خارج مباراة الغد بسبب إصابته بالفخذ وإيمرسون لن يعود قبل التوقف الدولي المقبل. بالمقابل جيرو تركه المرض ضعيفاً ولكنه إسترد بعضاً من قوته، كريستنسين يجب أن يكون بخير وبكنه يعاني من آلام خفيفة. لوفتس تشيك يجري بالخارج لكن لا يمكن تحديد موعد عودته".

وواصل عن ريس جيمس وكالوم هودسون أودوي: "هم في قائمة الفريق. لقد أدوا جيداً في مباراة الكأس وسعداء بالتسجيل. كان من الجيد لجماهير ستامفورد بريدج أن يروا ريس، كان رائعًا أن يعود كالوم كذلك".

وتابع حول تحقيق الفوز في ستامفورد بريدج بالبريمرليج: "حقيقة أننا لم نفز في ملعبنا شيء نريد تغييره. نحن بحاجة إلى أداء مشابه لما قدمناه ضد ليفربول، إذا لعبنا بهذا المستوى فأنا أتوقع أن نفعل شيء ما. لدينا سلسلة من المباريات بملعبنا، لكن علينا احترام برايتون".

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وأردف بالحديث عن حادثة سيارة لاعبي فريق ديربي كاونتي قائلاً: "لا أملك إجابة على هذا السؤال. لا ينبغي أن يكون شيئاً للحديث عنه".

وزاد عن مشاركة لاعبين صغار السن: "أعتقد أن حقيقة رؤيتنا لعدد كبير منهم على أرض الملعب تتحدث عن ذلك. هناك الكثير من العمل أمامهم. الخطوة الأولى في الفريق الأول هي الأسهل، الآن يتعلق بالبقاء بمستوى عالي".

وأتم في هذا السياق: "يشعر جميع اللاعبين الشباب بالراحة هنا، مباراة الكأس كانت مباراة مختلفة عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنهم واثقون. لديهم كل أسس والقواعد اللازمة للنجاح هنا".