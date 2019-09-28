رياضة | تغييرات بالجملة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات بالجملة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في الثامنة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-



حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد

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خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : صلاح محسن.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.