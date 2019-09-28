رياضة | أخبار ريال مدريد: غياب نجم الريال عن الديربي وبيريز يطلب قرض لضم صفقة القرن وصفقتين من توتنهام وزيدان يوجه رسالة لهازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: غياب نجم الريال عن الديربي وبيريز يطلب قرض لضم صفقة القرن وصفقتين من توتنهام وزيدان يوجه رسالة لهازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 27 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي لضم كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي والدنماركي كريستيان إريكسن نجم الفريق الإنجليزي في يناير المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- زيدان يعلن غياب نجم الملكي عن ديربي مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غياب البرازيلي الشاب رودريجو جوس نجم الفريق عن مواجهة الغد المُنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، حيث يواجه ريال مدريد مضيفه أتلتيكو مدريد مساء غدٍ السبت في المباراة التي سيحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعتبر مواجهة الغد ذات طابع خاص تحديداً مع التقارب الكبير بين الفريقين على صعيد جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 14 نقطة في حين يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وقال زيدان في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"نحن نعرف ما الذي نقوم بفعله مع رودريجو. غدًا، هو سيلعب مع الكاستيا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"نحن سنأخذ الأمور معه خطوة بأخرى. القرار تم اتخاذه في وقت سابق. رودريجو سعيد ومن ثم فإننا سنرى ما الذي سيحدث في المباراة التالية".

جدير بالذكر أن رودريجو البالغ من العمر 18 عاما كان قد شارك كبديل في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام أوساسونا وقد تمكن من تقديم مستوى طيب، حيث سجل هدف مميز ليؤمن الفوز للملكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويعتبر رودريجو جوس ثالث أصغر لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل هدفا بقميص الملكي بعد أن تمكن من تسجيل هدفه الأول مع الميرينجي وهو في عمر 18 عاما و260 يوما.

- ريال مدريد يخطط لخطف صفقتين من توتنهام في الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة الريال تخطط للتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام والدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يسعى لضم إريكسن مجانًا، حيث سينتهي عقد النجم الدنماركي مع توتنهام في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مهدد بالرحيل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيله عن الميرينجي إذا فشل في التتويج بأي لقب في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية مؤخرًا أن بوكيتينو هو الخيار الأول المتداول على طاولة ريال مدريد إذا تم اتخاذ قرار بالتخلي عن زيدان من منصبه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد أعرب عن رغبته في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني وانتشرت تقارير صحفية بهذا الشأن وألمحت أن بوكيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في الموسم الماضي لمدة خمس سنوات.

كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا بأنه هناك محاولات من مسئولي توتنهام من أجل الحصول على توقيع النجم الدنماركي وتجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

- زيدان قبل ديربي مدريد : ننتظر المزيد من هازارد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة أمام فريق أتليتكو مدريد في مباراة الديربي، المقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " المباراة ضد أتلتيكو ، نحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء والجهد، وليس فقط الحدّه من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: " سيميوني يدرس الخصم جيداً ، مثل باقي الخصوم".

وتابع تصريحاته: " المسؤولية نتحملها دائمًا ، لاعبين ومدرب، كل من يعمل هنا يتحمل مسؤولية في هذا النادي العظيم".

وتطرق "زيدان" للحديث عن مقارنات البعض بين الريال وأتليتكو قائلا: " لا تهُمني التصنيفات التي يُحب البعض اطلاقها بالخارج، البعض يطلق على ريال مدريد نادي الاغنياء، وأتليتكو نادي العُمال ، انا فقط اريد ان يكون جمهورنا فخورون بنا".

وأضاف: "هنا يعمل الناس ، في الصباح الباكر ... ويُقال إننا نادي غني و أتليتيكو فريق الكادحين ، لا يمكنني تغيير ذلك".

"وعن خسارة الريال أمام اتليتكو وديًا قال: " ردة فعل بعد نتيجة 7-3 في الولايات المتحدة الامريكية ؟ بالطبع لا يوجد رد فعل لمباراة ودية".

وواصل: "كل من مودريتش وإيسكو ومارسيلو أفضل حالًا، غداً سترون من سيشترك".

وعن المقارنة بين فينيسيوس ورودريجو قال: "مختلفان تمامًا ، لكن كلاهما جيدان. إنهما مختلفان ، وصغارًا جدًا، دمج رودريجو مع الفريق مع الفريق الاول سيكون على مهل ، وهو يعلم ذلك".

واستطرد: "لا أشك لحظة في هازارد، بالطبع الجميع ينتظر المزيد و المزيد من هازارد".

وأشاد بـ"لوكاس فاسكيز" قائلًا: " اراه رائع جداً ، هل هذا واضح".

وبسؤاله عن لاعب من أتليتكو مدريد يمكنه الإنضمام للريال أجاب: " لا افكر بهذا ، لدي افضل اللاعبين وعليّ احترام الخصم، أود اللاعب ومعي 25 لاعبًا جاهزين ولكن هذا لم يحدث الآن".

- على غرار برشلونة.. ريال مدريد يطلب "قرض" لضم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد طلب الحصول على قرض من قبل أحد البنوك، وذلك بهدف تمويل واحدة من أغلي الصفقات في عالم كرة القدم خلال الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، قال موقع "دون بالون"، بأن فلورنتينو بيريز، قد طلب الحصول على تمويل بقيمة تصل لنحو 200 مليون يورو، وذلك من أجل تقديم لنادي توتنهام، حتي يوافق الأخير على التنازل عن خدمات مهاجمه ونجم الفريق، هاري كين، لصالح ريال مدريد.

وأوضح الموقع الإسباني، أن ريال مدريد يخطط الآن للتعاقد مع هاري كين كخيار أول في الصيف المقبل، ولكن المقابل المادي الذي يطلبه توتنهام يعد مبالغ فيه بالنسبة للنادي الملكي، وهذا فسوف يلجأ الرئيس فلورنتينو بيريز للحصول على دعم وقرض من البنوك لإتمام الصفقة.

وأشار الموقع في تقريره عن هذه الصفقة، أن ريال مدريد يعتمد على رغبة هاري كين في الرحيل عن صفوف توتنهام، والتي من الممكن أن تقنع النادي اللندني بأن يخفض نوعًا ما من مطالبه المادية حتى تتم الصفقة في نهاية الأمر لمصلحة النادي الملكي في العاصمة مدريد.

يذكر أن صحف إنجليزية قد نقلت تصريحات على لسان دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام، أكد فيها الأخير بأنه لن يتنازل عن الحصول على مبلغ يصل لنحو 250 مليون يورو لمن يرغب في ضم هاري كين.

- ليس مبابي أو نيمار.. ريال مدريد يُخطط لخطف صفقة القرن

يواصل نادي ريال مدريد الاسباني استعداداته بخصوص خطة صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2020، حيث يستهدف النادي الملكي التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو القادم، لتدعيم صفوف الفريق الملكي وتكوين فريق قوي قادر على المنافسة علي مختلف البطولات.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد الاسباني يستهدف ابرام صفقة كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم بالتعاقد مع أحد أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي، والذي يعاني بشكل كبير في الفترة الحالية بسبب تراجع مستوي كريم بنزيما.

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تسعي للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لقيادة هجوم الفريق الملكي بالموسم المقبل، خاصة وان اللاعب يقدم مستويات مبهرة رفقة السبيرز.

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ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ولكن العقبة التي ستواجه النادي الملكي في إبرام صفقة "كين" المقابل المالي الضخم الذي حددته إدارة النادي الإنجليزي للموافقة على رحيل اللاعب، حيث طلبت 282 مليون يورو للموافقة على رحيله الصيف المقبل.

وينوي دانييل ليفي رئيس توتنهام؛ السماح لـ"هاري كين" للرحيل إلي أحد الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات وذلك ليصبح الأغلي في التاريخ، محطمًا رقم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

- ريال مدريد يستعد للديربي أمام أتلتيكو بالطريقة الأفضل

أشارت تقارير صحفية إسانية، إلى أنه قبل 9 أيام، فهم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني بأنه لا يمكن المواصلة هكذا، كان مجبرًا على أن يجبر لاعبيه على إظهار ردة الفعل بعدما أظهروا مجددًا أنهم لم يكونوا يصغون له، الخسارة الكبيرة وتحديدًا السلوك السيء الذي ظهر في باريس أمام باريس سان جيرمان دون أقوى هجومه تطلب تغييرات.

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه في المباراة الثالثة أمام خصمٍ من هذا المستوى، بدا مدريد مكشوفًا من جديد عارضًا كل قصور بعض اللاعبين. الأولى كانت أمام بايرن في أولى الوديات بخسارة 1-3 حين برروا قلة الحركة بأننا كنا لانزال في 21 يوليو، تلتها بعد 6 أيام خسارة تاريخية تذهب لأرشيف الصحف فورًا ضد أتليتكو 7-3.

وخلال الموسم الرسمي بدأ وكان الفريق الأبيض يُنهي مبارياته بخوفٍ أكثر منه لمعانٍ وبريق (عندما كان الفريق ينجح بحسم الفوز ولم يتعادل) بفضل سلسلة بنزيما التهديفية المستمرة إلا أن هشاشة الدفاع تقابلها احصائيات تؤكدها حيث استقبل الفريق 9 أهداف خلال أول 5 جولات.

وأكدت الصحيفة ان دفاع ريال مدريد لم ينتظر منه شيئًا جيدًا مهما ساهمت حالة برشلونة السيئة وتعثرات أتليتكو مدريد بعدم تضخيم الموقف حتى جاءت ليلة باريس، فبعد الخسارة، اجتمع المدرب مع طاقمه وطلب منه العمل أكثر على الضغط الدفاعي من أجل صالح الفريق.

وفي مواجهة أكثر لحظة حساسة عاشها منذ عودته للنادي، دخل زيدان للبيزخوان بنفس تشكيلة مباراة باريس باستثناء إضافة راموس. مازلتُ أثق بكم فأجيبوني، كانت هذه الرسالة الواضحة من زيدان.

وأبرز كلا من: إيدين هازارد، جاريث بيل، خاميس روديجيز والمهاجمين الآخرين انضباطهم بتطبيق الضغط العالي، سيرخيو راموس قاد الدفاع للتقدم للأمام لغلق المساحات بين خطي الدفاع والوسط وأكمل الفريق أكثر مبارياته جدية في معقلٍ صعب كمعقل اشبيلية. أخيرًا، ولم يعد الدفاع مسؤولية كاسيميرو ورباعي الدفاعي فقط.

لأول مرة منذ فترة طويلة، ظهر فريق ريال مدريد بصورة دفاعية صلبة، وبذلك، أكمل الفريق الأبيض مباراتين متتاليتين بشباك نظيفة بل ودون أية تسديدة على مرمى الفريق، أمرٌ لم يحققه الفريق منذ 10 سنوات، المتصدرون يصلون واندا وهم يشعرون بأن الفريق يتحسن تدريجيًا.

وفي ظل غياب الأداء الجيد المتوقع من لاعبين بهذه الجودة الفردية، على الأقل لم يعد هز شباك الفريق أمرًا سهلًا. سيكون أمرًا صعبًا أن نشهد من جديد 10 أهداف في الديربي غدًا.

- جوتي يتوقع نتيجة ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو

تحدث أسطورة ریال مدريد الإسباني، جوتي هيرنانديز، عن مباراة الأبيض الملكي أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، الذي سوف يقام في بطولة الليجا الإسبانية.

وقال جوتي في تصريحات صحفية: "الديربي ؟ مباراة صعبة للغاية وأتخيلها مغلقة، لن نشاهد نتيجة 3-0 مثلا، سيكون هناك عدد قليل من الأهداف وستنتهي بالتعادل".

تحدث جوتي هرنانديز، أحد أساطير ريال مدريد عن حول أوضاع الفريق الأبيض الملكي، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف جوتي في تصريحات صحفية: "ما قام به زين الدين زيدان في ريال مدريد من الصعب أن يتكرر مرةً أخرى (الأبطال 3 مرات متتالية)".

وواصل مدرب ريال مدريد كاستيا السابق: "في مباراة باريس سان جيرمان كان لا ينبغي أن يكون هناك نقص في الحدة والتركيز في ريال مدريد".

وأتم حول إمكانية ان يخلف زيدان في تدرب ريال مدريد بالمستقبل القريب قائلاً: "لا بالتأكيد هذا ليس ما احلم به ، انا أطمح لأن اكون مدرب فقط".

ومن الجدير بالذكر أنه قد وقع خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، مع عدد من اللاعبين والمدربين السابقين ليكونوا سفراء لـ رابطة "الليجا"، أمثال جوتي فيرنانديز وفرناندو سانز وفرناندو هييرو ودينيلسون دي أوليفيرا.

- ماذا قدم رودريجو في ظهوره الأول مع ريال مدريد ؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى ظهور النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس لأول مرة مع ريال مدريد تحت رعاية مديره الفني الفرنسي، زين الدين زيدان،ح حيث أنالبرازيلي بدأ بـ ظهوره الأول بتسجيل هدف في أول تسديدة له على المرمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ظهر رودريجو لأول مرة في السانتياجو البرنابيو ليُظهر لـ الجميع ما يستطيع أن يقدمه، حيث نال الإعجاب من أول لحظة، وصل البرازيلي في شهر يوليو، مع دراسته الشاملة لـ ريال مدريد حيث يعلم الشاب البرازيلي حجم الكيان الذي قَدِمَ له.

رودريجو درس ريال مدريد حيث شاهد الكثير من مقاطع الفيديو التي تُبين له كل شيئ عن ريال مدريد، وقد درس بالتفصيل كيفية اللعب في أوروبا، والتحركات، والبرنابيو، والكاستيا، كل ذلك بالتفصيل.

على الرغم من ذلك كانت بدايته صعبة حيث لم ينل فرصة اللعب بسبب غياب أحد من اللاعبين أو تعرضهم للإصابة، لكنه استمر في تركيزه وظل هادئاً مع فكرته الواضحة وهي الفوز في ريال مدريد.

وكان زيدان، بعيدًا عن ما قيل عنه في أكثر من مناسبة عن عدم مبالاته في عنصر الشباب، زيدان كان إلى جانب رودريجو منذ اليوم الأول، لقد أجروا محادثات مختلفة في هذه الأشهر الثلاثة التي لعبها مع ريال مدريد، لقد كان يوجهه، وقد عمل معه، كما فعل ذلك مع فينيسيوس جونيور.

النادي أيضاً كان مع اللاعب وعائلته منذ البداية، وعندما انتقل الى مدريد استمر النادي في العناية به، يعلم النادي أنه يمتلك جوهرة وعليهم صقلها والعناية بها، خاصة في الأشهر الأولى.

رودريجو يتفهم تماماً تواجده في الكاستيا، لقد أخبره زيدان بذلك وبأن فرصته سوف تأتي، تفهم البرازيلي نصائح زيدان ، ولقد عادت الثقة من جديد، بعد ظهوره الأول الذي برر من خلاله دفع 45 مليون يورو في صبي عمره 17 عاماً.

- زيدان يضع خطة سحرية لتحقيق بطولة الليجا هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، يتبع خطته موسم 2017-2018 ، الذي شهد تحقيق اللوس بلانكوس للثنائية.

ويهدف ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان، لاستعادة السيطرة المحلية ولأجل ذلك، بدأ المدرب الفرنسي باستخدام وصفته الخاصة التي نجح من خلالها في تحقيق الثانية عشرة الأوروبية والليجا رقم 33 في تاريخ الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد استعد زيدان ولاعبوه في كندا مثلما حدث في صيف 2016 عندما جهز المدرب لاعبي الصف الثاني لديه ليكونوا جاهزين في أي وقت.

وأجرى زين الدين زيدان 8 تغييرات في مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا مقارنة بالتشكيلة التي لعبت ضد إشبيليه قبل بضعة أيام.

حيث أن كلا من فينيسوس جونيور، فيدي فالفيردي، إيدير ميلتاو، لوكا يوفيتش، رودريجو جوس ولوكاس فاسكيز هم نسخة 19/20 المشابهة لكلا من: خاميس روديجيز، ماركو أسينسيو، بيبي، ماتيو كوفاسيتش وألفارو موراتا لموسم 16/17.

وأختتمت صحيفة "ماركا" بأنه على الرغم من توضيح زيدان أن صدارته الحالية لبطولة الليجا لا تعني شيئا، إلا أنهم تصدروا أخيرا بعد عامين من الغياب ويعلم المدرب أن الطريق ما زال طويلا.

- حارس ريال مدريد: اللعب لريال مدريد مصدر فخر واعتزاز لي

أعرب النجم الدولي الفرنسي ألفونسو أريولا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة، باللعب لصالح النادي الملكي، الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وخلال تصريحات صحيفة، قال أريولا: "أنا سعيد بخوض الدقائق الرسمية الأولى مع ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، اللعب على هذا العشب للمرة الأولى بهذا القميص مصدر فخر واعتزاز".

وأضاف قائلاً: "أنا سعيد جداً بخوض مباراتي الأولى مع ريال مدريد في سانتياجو برنابيو وأنا سعيد جداً من أجلي ومن أجل الفريق لأننا حافظنا على الشباك خالية وحققنا الفوز".

وواصل: "اللعب على هذا العشب للمرة الأولى بقميص ريال مدريد مصدر فخر واعتزاز. آمل أن أخوض الكثير من المباريات. إنها عائلتي التي تمنحني القوة وأهديه لوالديّ ولزوجتي".

واختتم: "أحب كرة السلة ولهذا لدي بعض الحركات التي استقيها من هذه الرياضة، أقوم بهذه الايماءة منذ الصغر ولكنني تدربت عليها أيضا مع مدرب حراس المرمى في المنتخب".

ومن الجدير بالذكر أن أريولا قد انضم لصفوف الفريق الأبيض الملكي، خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك ضمن صفقة انتقال الكوستاريكي كيلور نافاس من الريال إلى البي إس جي.