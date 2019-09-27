شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة اليوم الثاني للجولة الخامسة من الدورى السعودي "تقرير" والان مع التفاصيل

انتهي اليوم الثاني من الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث واجه نادي أهلي جدة نظيره النصر في كلاسيكو الكرة السعودية و استضاف نادي الشباب نظيره اتحاد جدة و حل نادي الفتح ضيفا علي نادي الوحدة وشهدت المبارايات تسجل 5 أهداف.

وتعادل نادي أهلي جدة علي ارضه ووسط جماهيره سلبيا أمام نظيره النصر في قمة الاسبوع من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة وتبادل الفريقين الهجمات بحثا عن الهدف الأول ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصبح رصيد الأهلي 8 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره فريق النصر الذي يمتلك أيضا 8 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

استطاع نادي اتحاد جدة أن يفوز على حساب نظيره نادي الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث نادي الاتحاد المباراة وهو يبحث عن الفوز وسجل الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق المهاجم المحترف فيتشو و الهدف الثاني عن طريق دا سيلفا في الدقيقة 74 ثم عاد فريق الشباب وسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق عبد الله الحمدان لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف وبهذه النتيجة يصل رصيد اتحاد جدة إلي النقطة السادسة في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي الشباب عند السادسة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن منافسه اتحاد جدة.

وفي المباراة الأخيرة لليوم حقق نادي الوحدة الفوز على حسابه نظيره نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل لا شئ وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده من النقاط إلى 9 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بينما ظل نادي الفتح بدون نقاط في المركز السادس عشر و الأخير بدون أي فوز في جدول ترتيب المسابقة.