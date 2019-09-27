شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يرد على أنباء تزوير الأصوات المصرية لمحمد صلاح في جائزة الأفضل والان مع التفاصيل

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة على الأنباء المنتشرة مؤخرا حول تزوير الأصوات المصرية للمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في جائزة الأفضل في العالم لهذا العام.

رد الفيفا على أنباء تزوير الأصوات المصرية

وأصدر الاتحاد الدولي بيان رسمي يؤكد خلاله أنه لم يتم احتساب الأصوات المصرية في جائزة الأفضل بسبب أن التواقيع كانت بالحروف الكبيرة "كابيتل".

كما أكد الاتحاد الدولي أنه تم إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم ليخبرهم بهذه المشكلة ولكن لم يجدوا أي رد.

Advertisements

ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم

يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام بسبب عدم احتساب الصوت المصري.

فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و كريستيانو رونالدو.