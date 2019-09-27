شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يرد على أنباء تزوير الأصوات المصرية لمحمد صلاح في جائزة الأفضل والان مع التفاصيل
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة على الأنباء المنتشرة مؤخرا حول تزوير الأصوات المصرية للمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في جائزة الأفضل في العالم لهذا العام.
رد الفيفا على أنباء تزوير الأصوات المصرية
وأصدر الاتحاد الدولي بيان رسمي يؤكد خلاله أنه لم يتم احتساب الأصوات المصرية في جائزة الأفضل بسبب أن التواقيع كانت بالحروف الكبيرة "كابيتل".
كما أكد الاتحاد الدولي أنه تم إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم ليخبرهم بهذه المشكلة ولكن لم يجدوا أي رد.
ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم
يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام بسبب عدم احتساب الصوت المصري.
فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم
وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و كريستيانو رونالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يرد على أنباء تزوير الأصوات المصرية لمحمد صلاح في جائزة الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.