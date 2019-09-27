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الفيفا يرد على أنباء تزوير الأصوات المصرية لمحمد صلاح في جائزة الأفضل

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رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة على الأنباء المنتشرة مؤخرا حول تزوير الأصوات المصرية للمصري محمد صلاح نجم نادي ومنتخب مصر في جائزة الأفضل في العالم لهذا العام.

رد الفيفا على أنباء تزوير الأصوات المصرية 

وأصدر الاتحاد الدولي بيان رسمي يؤكد خلاله أنه لم يتم احتساب الأصوات المصرية في جائزة الأفضل بسبب أن التواقيع كانت بالحروف الكبيرة "كابيتل".

كما أكد الاتحاد الدولي أنه تم إرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم ليخبرهم بهذه المشكلة ولكن لم يجدوا أي رد.

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ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم

يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام بسبب عدم احتساب الصوت المصري.

فوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم  لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و .

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